Haberler

İçişleri Bakanlığı: 2026'da 134 Terör Örgütü Mensubu İkna Çalışmaları Sonucu Teslim Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılında yürütülen ikna çalışmaları sonucu 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2026 yılı içerisinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içerisinde 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olması sağlandı."

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubu hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi; güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Kahraman Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımızı ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi