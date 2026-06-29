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2026'da 134 terör örgütü mensubu teslim oldu

2026'da 134 terör örgütü mensubu teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, 2026 yılında yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2026 yılında yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılı içerisinde 134 (1'i sol) terör örgütü mensubu, ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan terör örgütü mensuplarının; 115'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin adli işlemleri devam ediyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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