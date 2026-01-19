Haberler

Çin'de Düzenlenen 2026 Chongqing Maratonu'nda 25.000 Koşucu Yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde düzenlenen 2026 Chongqing Maratonu'nda 25.000 koşucu başlangıç çizgisinden yola çıktı.

CHONGQİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde düzenlenen 2026 Chongqing Maratonu'nda başlangıç çizgisinden yola çıkan koşucular, 18 Ocak 2026.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde pazar günü düzenlenen 2026 Chongqing Maratonu'na yaklaşık 25.000 koşucu katıldı. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon