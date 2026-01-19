Çin'de Düzenlenen 2026 Chongqing Maratonu'nda 25.000 Koşucu Yarıştı
Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde düzenlenen 2026 Chongqing Maratonu'nda 25.000 koşucu başlangıç çizgisinden yola çıktı.
Kaynak: Xinhua / Güncel