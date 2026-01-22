Haberler

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik hizmeti kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
