Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik hizmeti kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel