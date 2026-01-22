Haberler

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik hizmetine alınacak yükümlülerin celp dönemlerini ve birlik yerlerini açıkladı. Sonuçlar e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilir.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
