Haberler

ALES başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı. Sınav 2 Ağustos'ta yapılacak, başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca uygulanacak 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla "ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 2026-ALES/2'ye ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü

Resmen çöküş! Destekler kırıldı, son 3 ayın en düşük seviyesi görüldü
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
AK Parti sahaya iniyor! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılacak

Terörsüz Türkiye için yeni süreç başladı! AK Parti sahaya iniyor
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık