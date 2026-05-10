Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

ÖSYM tarafından yapılan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), Türkiye genelinde ve yurtdışında 94 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 176 bin 823 adayın katıldığı sınavda, sonuçlar 5 Haziran'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) yapıldı.

Sınav, 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde 445 bina ve 7 bin 178 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 176 bin 823 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran'da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

