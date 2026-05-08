Haberler

Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için başvuru sürecini başlattı. Sınav 12 Temmuz'da yapılacak ve başvurular 20 Mayıs'a kadar alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) kapsamındaki 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvurulabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-MEB-AGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim

Burcu Köksal daha 6 ay önce bu sözleri söylemiş: Andan doğma...
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi

32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi