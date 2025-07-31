2025 YKS Tercih Süreci Başlıyor

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Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın başlayacak. Adaylar, tercihlerini 13 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın başlayacak.

Yks sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci yarın başlayacak. Adaylar tercihlerini 13 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Adaylara ön bilgi verilmesi amacıyla 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu dün yayımlanmıştı.

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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