Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tümamiral Tezel, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Tezel, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.

Tezel, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğraflarını oylayan Tezel, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" ile Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.