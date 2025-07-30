2025 Yılı Yedek Subay ve Erlerin Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

2025 Yılı Yedek Subay ve Erlerin Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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