ÖSYM, 2025'te 8 milyondan fazla adaya sınav hizmeti verdi

ÖSYM, 2025'te 8 milyondan fazla adaya sınav hizmeti verdi
Güncelleme:
ÖSYM, 2025 yılında gerçekleştirilen 72 sınavda toplam 8 milyon 60 bin 170 adayın başvurduğunu açıkladı. Sınav uygulamalarında 998 bin 75 kişi görev aldı ve en genç aday 13, en yaşlı aday ise 85 yaşında oldu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen 72 sınava 8 milyon 60 bin 170 aday başvurdu.

Ösym Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen sınav uygulamaları ile ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "2025 yılında gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamalarına 8 milyon 60 bin 170 aday başvurdu. Kamu kurum ve kuruluşları için 30 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Sınavlarda, 198 testte toplamda 10 bin 236 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1194 akademisyen görev aldı. 2025 yılında uygulanan toplam 72 sınavda 87 oturum düzenlendi. Bu sınavlarda 1200 ton kağıt kullanıldı" dedi.

'SINAVLARDA 998 BİN 75 KİŞİ GÖREV YAPTI'

253 sınav merkezi ve 14 bin 888 başvuru merkezi ile faaliyet gösterildiğini belirten Ersoy, bu yıl içinde 3 yeni sınav merkezinin hizmete açıldığını bildirdi. Ersoy, "Sınav evrakının illere ve ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitimiyle birlikte evrakın merkeze ulaştırılması işlemlerinde 1789 şehirler arası, 12 bin 194 şehir içi nakliye aracı kullanıldı. Sınavlar için 23 binden fazla bina ve yaklaşık 1 milyon salon, 8 milyonun üzerinde kitapçık ve kırtasiye seti, 18 bin üzerinde el dedektörü kullanıldı. Sınav süreçleri 250 binden fazla kamera ile takip edildi. 2025 yılında uygulanan sınavlarda 998 bin 75 kişi görev yaptı" ifadelerini kullandı.

EN GENÇ ADAY 13, EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA

ÖSYM sınav uygulamalarına katılan adaylarla ilgili verileri aktaran Ersoy, "2025 yılında düzenlenen sınavlara katılan genç aday 13, en yaşlı aday ise 85 yaşında oldu. En genç adayımız e-YDS, en yaşlı adayımız HMGS-1 uygulamasına katıldı. Başvuru yapan adaylara bakıldığında kadın adayların daha fazla olduğu gözüküyor" dedi.

2025 yılında en fazla adayın başvurduğu sınavın 2 milyon 560 bin 649 adayla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) olduğunu söyleyen Ersoy, "YKS oturumları için 4,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. 2025-YKS, 250 sınav merkezinde uygulandı. Toplam 3 oturumda uygulanan testlerde 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı" ifadelerini kullandı.

