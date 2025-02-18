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2025 Yılı Necat Nasıroğlu Proje Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi

2025 Yılı Necat Nasıroğlu Proje Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi
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Batman Üniversitesi ve Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen proje yarışmasında 'Dijital Teknolojiler ve Blok Zincir' temasıyla hazırlanmış projeler değerlendirildi. Başarı gösteren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Batman Üniversitesi ile Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2025 Yılı Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, bu yıl "Dijital Teknolojiler ve Blok Zincir" temasıyla proje yarışması düzenlendi.

Burada dereceye giren 3 yarışmacıya para ödülü verildi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, merhum Necat Nasıroğlu'nun hayırseverliğini, iş dünyasındaki başarılarını ve topluma yaptığı katkıları anlattı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da babasının yaşamı boyunca ailesine, topluma ve ülkeye önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Babasının dürüstlük, çalışkanlık, yardımseverlik ve paylaşma gibi değerleri hayatının merkezine koyduğunu ve bu değerleri kendilerine de aşıladığını ifade eden Nasıroğlu, onun izinden giderek topluma hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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