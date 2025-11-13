Haberler

2025 - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 16 Kasım Pazar Günü Yapılacak

Güncelleme:
ÖSYM Başkanlığı, akademik atamalarda, kurumların yurt içi ve yurt dışı uygulamalarında sonuçları kullanılabilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 16 Kasım Pazar günü yapılacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların yabancı dil bilgisi düzeylerini nesnel ve güvenilir biçimde ölçmeyi amaçlayan sınava 107 bin 746 adayın başvurduğunu kaydetti.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2005 - YDS/2, yurt içinde 81 ilde, ayrıca Lefkoşa ve Bişkek'te olmak üzere toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavda 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek'te sınav, Türkiye saatiyle 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15'te sona erecek sınavda, ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanınacak.

YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da kimlik kartında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık olacak.

"Sınava 963 aday ücretsiz, 343 engelli aday özel koşullarda katılacak"

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Adayların yabancı dil bilgisi düzeylerini nesnel ve güvenilir biçimde ölçen YDS pazar günü yapılacak. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda YDS/İngilizce de uygulandı. Akademik atamalarda, kurumların yurt içi ve yurt dışı uygulamalarında YDS sonuçları kullanılabilecek.

Almanca'da bin 482, Arapça'da 6 bin 153, Fransızca'da bin 11, İngilizce'de 98 bin 176, Rusça'da 924 aday olmak üzere toplam 107 bin 746 aday sınava başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, bu haktan 963 aday yararlandı. Sınava 343 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için gerekli çalışmalar yapıldı. Sınavda emniyet personeli dahil 16 bin 461 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Kaynak: ANKA / Güncel
