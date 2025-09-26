Haberler

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16-22 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan 2025-YDUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.???????

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
