2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16-22 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan 2025-YDUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel