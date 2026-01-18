Haberler

Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi

Türkiye'de 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya gelirken, erkek bebeklere en çok Alparslan, kız bebeklere ise Alya ismi verildi. Kızlarda Defne'nin popülaritesi düştü, erkeklerde ise Alparslan en çok tercih edilen isim olmaya devam etti.

Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerden kızlara "Alya", erkeklere ise en çok "Alparslan" ismi verildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2025 yılında 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi.

2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da yıl boyunca doğan erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi.

Erkek bebeklerde Alparslan isminin ardından 6 bin 109 bebeğe Göktuğ ve 5 bin 492 bebeğe ise Metehan isimi verildi.

Bu isimleri sırasıyla 4 bin 708 ile Yusuf, 4 bin 154 ile Kerem, 3 bin 877 ile Miran ve 3 bin 792 ile Ömer Asaf izledi. Bunların dışında, Atlas ile Ömer de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri oldu.

2025'te Defne tercihi ikinci sıraya düştü

Kız bebeklere verilen isimlerde 2025 yılında listenin ilk sırası değişti. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen "Defne" ismi yerini 2025'te Alya'ya bıraktı.

Yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, Alya'nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen diğer isimler ise sırasıyla 6 bin 338 ile Zeynep, 5 bin 977 ile Asel, 5 bin 728 ile Umay ve 5 bin 165 ile Asya oldu.

Elisa, İnci, Duru ve Elif de kız bebekler için çok tercih edilen diğer isimler olarak kayıtlara geçti.

