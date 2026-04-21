Haberler

BM: 2025'te yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen öldü veya kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM IOM Direktörü Maria Moita, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmenin güvenli bir yere ulaşma çabası sırasında öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı. Bu durum, göçmenlerin karşılaştığı ciddi tehditleri ve önlenebilir trajedileri işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İnsani Yardım ve Kurtarma Dairesi Direktörü Maria Moita, "2025'te dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmen güvenli bir yere ulaşmaya veya daha iyi bir gelecek aramaya çalışırken öldü veya kayboldu." dedi.

Moita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"2025'te dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmen, güvenli bir yere ulaşmaya veya daha iyi bir gelecek aramaya çalışırken öldü veya kayboldu." diyen Moita, bu verilerin derin endişe verici bir gerçeği yansıttığını söyledi.

Moita, Asya'nın, en yüksek düzensiz göçmen ölümlerinin kayıtlara geçtiği bölge olduğunu hatırlatarak, bunlar arasında yüzlerce Arakanlı Müslüman ve Afgan'ın da yer aldığını söyledi.

Bu sayıların, çatışma ve zulümden kaçan insanların yaşamlarını tehdit eden risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiklerini gösterdiğini kaydeden Moita, "Bu rakamlar, önlenebilir trajedileri önlemede kolektif bir başarısızlığı yansıtıyor." dedi.

Moita, IOM'nin kayıp göçmen projeleri aracılığıyla 2014'ten bu yana en az 340 bin kişinin "göçmen statüsünden" doğrudan faydalandığını tahmin ettiğini de söyledi.

Göç yollarına ilişkin baskıların hafiflemediğinin ve yolların değişmeye devam ettiğinin altını çizen Moita, çatışmalar, iklim değişikliği, işgücü talepleri ve ülkeler tarafından alınan önlemlerin, insanların nasıl ve nereye hareket ettiğini yeniden şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

