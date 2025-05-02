2025 Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Stratejik İşbirlikleri Artıyor

SHANGHAİ, 2 Mayıs (Xinhua) -- 21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı (2025 Shanghai Oto Fuarı), küresel tedarikçilerin Çin'de gerçekleştirecekleri ortaklıklar için önemli bir platform haline geldi.

Fuar sırasında Alman sanayi devi Bosch ile Çinli yapay zeka çip üreticisi Horizon Robotics arasında imzalanan stratejik mutabakat zaptı da bu işbirliğinin tipik örneklerinden birini teşkil ediyor.

Söz konusu mutabakat zaptı kapsamında Bosch'un yeni çok amaçlı kameralarını geliştirme ve sürücü destek sistemlerini yükseltmede Horizon Robotics'in çip ürünlerini kullanması öngörülüyor.

Bosch Alanlar Arası Bilişim Çözümleri Başkanı Christoph Hartung, "Akıllı sürüş teknolojilerinin küresel gelişimini ortaklaşa ilerletmek üzere Horizon Robotics gibi seçkin ortaklarla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Bu yıl 23 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuara 26 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 şirket katıldı.

Alman otomobil parçaları tedarikçisi ZF Grubu'nun CEO'su Holger Klein ise "Çin'de yatırım yapmayı bırakırsanız, geride kalırsınız" diye konuştu.

Küresel gelirinin yüzde 20'sini Çin pazarından elde eden grup, iki yıl önce açılan Guangzhou tesisi de dahil olmak üzere Çin'de 5 adet araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi kurdu.

Çinli tüketicilerin teknolojiye yatkın olduğunu kaydeden Klein, satılan yeni otomobillerin yüzde 50'sinin yeni enerjili araçlar veya L2 ve üzeri otomasyon seviyesine sahip akıllı otomobiller olduğunu söyledi.

Fuarda Toyota Boshoku, Çinli yeni enerjili araç üreticileriyle akıllı kabin çözümlerine yönelik ortaklıklar araştırırken, ZEISS Microoptics de otomotiv uygulamalarında holografik ekran teknolojisini sanayileştirmek amacıyla yerel işbirlikçileri arayışında.

Fuara ilk kez katılan Japon Sony ise Çin'in otomotiv eğlence pazarını hedefliyor. Şirket, ödüllü ses teknolojilerini elektrikli araçlara uyarlayarak Çinli müşterilere otomobillerinde sinema kalitesinde deneyim sunmayı amaçlıyor.

Sony Çin'in otomotiv bölümü başkanı Weng Guoxiong, "Çinli ortaklarımıza sadece satış yapmak değil onlarla birlikte yeni şeyler yaratmak istiyoruz" dedi.