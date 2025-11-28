2025 Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nde Renkli Anlar

NEW YORK, 28 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen 2025 Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nde görülen Buzz Işık Yılı balonu, 27 Kasım 2025.

ABD'nin en çok izlenen bayram etkinliklerinden biri olan geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, perşembe sabahı New York'ta düzenlendi. Dev balonların yer aldığı etkinlik, izleyicilere renkli bir görsel şölen sundu. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)