Türk Dil Kurumu 2025 Yılının Kelimesini Açıkladı: "Dijital Vicdan"

(ANKARA) - Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından oylamayla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramını "dijital vicdan" oldu. Seçilen kavrama ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor" dedi.

Yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla seçilen "dijital vicdan" kavramı, "Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdan rahatlatma eylemi" anlamına geliyor.

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle yürütülen çalışmada, halktan gelen öneriler ve alanında uzman 23 kişiden oluşan Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları sonucunda belirlenen 5 kelime/kavram, Türk Dil Kurumu tarafından oylamaya sunuldu. 22 Aralık'ta başlayan oylamada yurttaşların "dijital vicdan", "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" kavramlarından birini seçmesi istendi.

Seçilen kavrama ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı 'dijital vicdan' oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. 'Dijital vicdan', bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."