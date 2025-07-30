2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Akıllı Robotlar Sergilendi

2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Akıllı Robotlar Sergilendi
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Şanghay'da düzenlenen konferansta, kaligrafi ve dövüş sanatları gibi alanlarda uzman robotlar sergilenirken, pratik görevler üstlenebilen çeşitli robotlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

SHANGHAİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenen çok sayıda akıllı robot ilgi odağı oldu. Kaligrafi ve dövüş sanatlarında uzmanlaşan robotların yanı sıra, çeşitli iş ve yaşam senaryolarında pratik görevler üstlenebilen robotlar ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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