2025 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başlatıldı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 2025-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.