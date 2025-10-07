2025 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı
ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih işlemlerinin 13 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu. Adaylar, tercihlerini online olarak yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başlatıldı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 2025-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 13 Ekim'e kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel