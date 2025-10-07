Haberler

2025 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih işlemlerinin 13 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu. Adaylar, tercihlerini online olarak yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başlatıldı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 2025-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
