2025 BİLSEM Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Atama sonuçlarına MEB'in resmi sitesinden ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında yapılan bölge sözlü sınavı sonrasında tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 30 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak.

Sonuçlara, "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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