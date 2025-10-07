2025 ALES Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 23 Kasım'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, 23 Kasım'da uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.