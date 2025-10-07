2025 ALES Başvuruları Başladı
ÖSYM, 23 Kasım'da yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 14 Ekim'e kadar alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 23 Kasım'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları başladı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Adaylar, 23 Kasım'da uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel