2025-2026 FilmSan Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), 2025-2026 tiyatro sezonu için FilmSan Tiyatro Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tiyatro dünyasının emekçilerini bir araya getirecek ödül töreni 23 Mayıs'ta Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl düzenlenecek törende ayrıca ilk kez verilecek "FilmSan Sanat Ödülü", Defne Yalnız, Yücel Erten, Özen Yula ve Cengiz Özek'e takdim edilecek.

Jüri başkanlığını Doç. Dr. Aziz Tamer Güler'in yaptığı FilmSan Tiyatro Ödülleri jürisi Alp Balkan, Cengiz Korucu, Dilşad Göktepe, Gülay Oktar, U. Kıvanç Terzioğlu, Murat Özen, Neriman Uysal, Önder Arik, Savaş Aykılıç, Sevinç Özer, Prof. Dr. Tuğçe Ulugün Tuna ve Yıldız Kalkavan'dan oluşuyor.

19 kategoride ödül verilecek

Dekor/Sahne Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Işık Tasarımı, Oyun Müziği, Yılın Koreografisi, Yerli Oyun Yazarı, Yılın Umut Veren Kadın ve Erkek Oyuncusu, Yardımcı Kadın ve Erkek Oyuncu, Tek Kişilik Kadın ve Erkek Oyuncu, Yılın Kadın ve Erkek Oyuncusu, Yönetmen, Müzikli Oyun/Müzikal, Yılın Oyunu ve Yılın Prodüksiyonu kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez verilecek 'FilmSan Sanat Ödülü' ile birlikte toplam 19 başlıkta ödül takdim edilecek.

Dekor/Sahne Tasarımı kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunu "Bir Ziyaret" ile Eylül Gürcan, "Don Quixote Müzikali" ile Hakan Dündar, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu "Gergedanlar" ile Nur Sinem Mete, "Koku" ile Büşra Eroğlu Doğan ve "Sürüklenmiş" ile Kerem Çetinel aday oldu.

Kostüm Tasarımı kategorisinde İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu "Büyük Romulus" ve "Gergedanlar" ile "Ejder Sever Bizi", "Eşeğin Gölgesi", "Jekyll & Hyde" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunları ödüle aday gösterildi.

Işık Tasarımı kategorisinde "Büyük Romulus", "Jekyll & Hyde", "Koku", "Sürüklenmiş" ve İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunları aday oldu.

Oyun Müziği kategorisinde "Bir Ziyaret", "Büyük Romulus", "Gergedanlar", "Ejder Sever Bizi" ve "İnsandan Kaçan" eserleri adaylar arasında yer aldı.

Yılın Koreografisi kategorisinde "Beyoğlu'nda Gizli Kanto", "Büyük Romulus", "Eşeğin Gölgesi", "Filler ve Karıncalar" ile "Gergedanlar", Yerli Oyun Yazarı kategorisinde ise "Eşyanın Tabiatı", "İnsan Olduğunuz Doğrulanıyor", "İyi Değilim ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim", "Peruz Hanım" ve "Yerden Yüksek Hikayeler" eserleri ödül için aday gösterildi.

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu ödülü için Buse Tahirağaoğlu, Burçin Nokiç, Ecegül Karadeniz, Ceren Çiçek, Songül Boztepe, Eylem Kaçalin ve Buse Gül, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncu ödülü için de Ozan Berk Ekinciel, Ahmet Kahvecioğlu, Emre Akbey, Gürberk Polat ve Yalgın Yeter yarışacak.

Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri için Janset, Ece Kazımoğlu, Ezgi Oltes, Ayşegül Erkutay, Dilara Büyükbayraktar ve Pervin Bağdat, Yardımcı Erkek Oyuncu ödülleri için Barış Aytaç, Aydın Sezgin, Can Şıkyıldız, Bulut Akkale, Kadir Hasman, Atilla Can Çelebi ve Gürkan Sinan aday oldu.

Tek Kişilik Erkek Oyuncu kategorisinde Muhammet Aslan, Cüneyt İngiz, Halil Sezai, Salih Bademci ve Celil Yüce, Tek Kişilik Kadın Oyuncu kategorisinde Şenay Gürler, Enfal Uzel, Ceylan Yılmaz, Özge Arslan ve Nilgün Kasapbaşoğlu adaylar arasında yer aldı.

Yılın Kadın Oyuncusu ödülü için Özge Özder, Şebnem Köstem, Esra Dermancıoğlu, Pelin Akil ve Derya Alabora, Yılın Erkek Oyuncusu ödülü için Adem Yılmaz, Mert Turak, Hayko Cepkin, Ünsal Coşar, Süleyman Atanisev ve Tolga Evren adaylar arasında yer aldı.

Yönetmen kategorisinde Yıldırım Fikret Urağ, Murat Karasu, Arzu Gamze Kılınç, Cem Emüler ve Cem Burçin Bengisu aday gösterildi.

Müzikli Oyun/Müzikal kategorisinde "Beyoğlu'nda Gizli Kanto", "Ejder Sever Bizi", "Eşeğin Gölgesi", "Jekyll & Hyde" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunları aday olurken Yılın Oyunu kategorisinde "Beyoğlu'nda Gizli Kanto", "Büyük Romulus", "Devlerin Savaşı", "Eşyanın Tabiatı" ve "Konken Partisi" aday oldu.

Yılın Prodüksiyonu kategorisinde ise "Don Quixote Müzikali", "Eşeğin Gölgesi", "İnsandan Kaçan", "Jekyll & Hyde" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adaylar arasında yer aldı.

Vakıf, 1975'te Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman ve Emel Sayın'ın da aralarında bulunduğu isimler tarafından kuruldu ve bugüne kadar 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının emeklilik hakkı kazanmasına katkı sağladı.