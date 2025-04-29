2024-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların tercihleri 17-21 Nisan'da alındı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.???????
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel