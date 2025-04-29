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2024-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM, 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların tercihleri 17-21 Nisan'da alındı.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.???????

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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