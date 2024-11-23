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2024 Çin Uluslararası Seyahat Fuarı Shanghai'da Başladı

2024 Çin Uluslararası Seyahat Fuarı Shanghai'da Başladı
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği ve 80'den fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı fuar, 1.000'den fazla uluslararası katılımcı ile 600'e yakın seyahat acentesini bir araya getiriyor. Fuar, çeşitli kültürel ve turizm alanlarını kapsıyor.

SHANGHAİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 80'den fazla ülke ve bölgeden katılımcıları bir araya getiren 2024 Çin Uluslararası Seyahat Fuarı Shanghai'da başladı.

Organizatörlere göre, cuma günü başlayan üç günlük fuar 1.000'den fazla uluslararası katılımcı ile 600'e yakın seyahat acentesini bir araya getirdi, ayrıca alıcı ve satıcılar arasında 600'den fazla yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Toplam 53.000 metrekarelik sergi alanına yayılan fuarda, Çin ve uluslararası kültürleri, turizmle ilişkili teknolojileri, kültürel yaratıcı ürünleri ve turizm hizmetlerini kapsayan çeşitli alanlar yer alacak.

Organizatörler, bazı yabancı seyahat acentelerinin bu fırsatı değerlendirerek, Çin'in çeşitli eyalet ve şehirlerindeki turizm rotalarında pazar araştırması yapmalarının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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