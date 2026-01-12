Haberler

83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

83. Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Drama Dalında En İyi Film' ödülü Hamnet'e, 'En İyi Animasyon' ödülü ise K-pop Demon Hunters'a verildi.

ABD'nin California eyaletinde Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

Beverly Hills kentinde komedyen Nikki Glaser'ın sunduğu programda "Drama Dalında En İyi Film" ödülünü Hamnet kazanırken "En İyi Animasyon" ödülünü "K-pop Demon Hunters" aldı.

"Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film" kategorisinin kazananı "One Battle After Another" filmiyle Paul Thomas Anderson, "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri şöyle listelendi:

Sinema

Drama Dalında En İyi Film: Hamnet

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yabancı Film: The Secret Agent

En İyi Animasyon: K-pop Demon Hunters

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Orijinal Şarkı: Golden (K-pop Demon Hunters)

En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Televizyon

En İyi Televizyon Draması: The Pitt

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Adolescence

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: The Studio

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Seth Rogen (The Studio)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Williams (Dying For Sex)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Stephen Graham (Adolescence)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
