Karabük'te 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, yangında küle döndü
Karabük'ün Eflani ilçesinde, 200 yıllık 2 katlı ahşap bir ev çıkan yangında tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Eflani'ye bağlı Hacışaban köyü Merkez Mahallesi'nde Ali Bozkurt'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. 200 yıllık ahşap evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı ahşap evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
