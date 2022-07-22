20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
 - Güncelleme:
20 yıl hapisle aranan yağma ve yaralama hükümlüsü yakalandı

KARAMAN'da 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Akın (32), saklandığı evde yakalandı.

KARAMAN'da 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Akın (32), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli yağma' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 20,5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Hüseyin Akın'ın, yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu adresi tespit edilen Akın, saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı. Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Hüseyin Akın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title