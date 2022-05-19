20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı - Haberler

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20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

Demirören Haber Ajansı - Şevket Yılmaz - Güncel
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20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım (33), kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım (33), kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden işçisi Yıldırım, bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.

Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı. 20'TL'lik kuponu kazıyan Yıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü. Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Güncel

Türk Lirası, Otomobil, Yatırım, Kınık, Güncel, Haberler

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