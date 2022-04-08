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2 yıldır kapalı olan teleferik, seferlere başladı

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde seferleri durdurulan Yenimahalle - Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde seferleri durdurulan Yenimahalle - Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmete açıldı. Teleferik hattı haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

2 yıldır kapalı olan teleferik, seferlere başladı

2 yıldır kapalı olan teleferik, seferlere başladı

2 yıldır kapalı olan teleferik, seferlere başladı

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart, Güncel, Haberler

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