2 yıldır kapalı olan teleferik, seferlere başladı
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde seferleri durdurulan Yenimahalle - Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmete açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde seferleri durdurulan Yenimahalle - Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmete açıldı. Teleferik hattı haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.