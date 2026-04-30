2 yaşındaki İnci, emziğe dronla veda etti

OSMANİYE'de 2 yaşındaki İnci Mihra Fidan, emziğine sıra dışı bir yöntemle veda etti.

OSMANİYE'de 2 yaşındaki İnci Mihra Fidan, emziğine sıra dışı bir yöntemle veda etti. Küçük kızın ağzındaki emzik, dronla çekilerek uzaklaştırıldı. O anlar, dron ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Betül-Ümit Fidan çifti, 2 yaşındaki kızları İnci Mihra Fidan'ın emziği bırakması için farklı bir yönteme başvurdu. Karaçay Doğa Park Mesire Alanı'nda emziğe bağlanan ipin diğer ucunu drona bağlayan baba, cihazı havalandırdı. Havalanan dron, küçük kızın ağzındaki emziği çekerek uzaklaştırdı. Emzik drona bağlanan özel apartla çöpe atıldı. İnci Mihra'nın el sallayarak emziğe veda ettiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Ümit Fidan, kızlarının artık emziği bırakma zamanının geldiğini belirterek, "Bizim için de çok farklı ve güzel bir hatıra oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
