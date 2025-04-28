Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar

2 Yaşındaki Çocuk Dengesini Kaybederek Çöp Kutusuna Düştü

2 Yaşındaki Çocuk Dengesini Kaybederek Çöp Kutusuna Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 3 katlı bir binanın ikinci katından düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'de 3 katlı binanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düşen Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed (2) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinde düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.