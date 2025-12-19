Ağrı'da rahatsızlanan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
Ağrı'da rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aras B. K'ye ön mediastende (göğüs boşluğunun ön kısmında) bası yapan kitleye bağlı gelişen solunum sıkıntısı teşhisi konuldu.
Bebeğin acil ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevkine karar verildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürece katkı sunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ve ilgili branş ekiplerine teşekkür edildi.