2. Türkiye Denizcilik Zirvesi sona erdi
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, Tersane İstanbul'da yapılan panel ile sona erdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, Tersane İstanbul'da yapılan panel ile sona erdi.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel