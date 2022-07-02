2. Türkiye Denizcilik Zirvesi sona erdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, Tersane İstanbul'da yapılan panel ile sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, Tersane İstanbul'da yapılan panel ile sona erdi. AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz Türkiye Güncel Haberler

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