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2. Ordu Komutanı'ndan Mardin Valisi'ne ziyaret

2. Ordu Komutanı'ndan Mardin Valisi'ne ziyaret
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2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Yaralı, beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yaralı, Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre makamında görüştü.

Ziyarette, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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