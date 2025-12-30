Haberler

2 husumetlisini tabancayla yaraladı, jandarmaya teslim oldu

2 husumetlisini tabancayla yaraladı, jandarmaya teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çiftçi Sedat B., daha önceden aralarında husumet bulunan İsmet Başarı ile Dursun Ünlü'yü tabancayla vurarak yaraladı.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çiftçi Sedat B., daha önceden aralarında husumet bulunan İsmet Başarı ile Dursun Ünlü'yü tabancayla vurarak yaraladı. Ünlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Sedat B., jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Emirgazi ilçesi Akmescit Mahallesi Şehit Ali Kocatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Sedat B., daha önceden aralarında husumet bulunan Emirgazi Ziraat Odası'nda çalışanı İsmet Başarı ile caddede karşılaştı. Sedat B., İsmet Başarı'yı tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Başarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Sedat B., daha sonra İkizli Mahallesi'ne gidp, burada da husumetlisi Dursun Ünlü'yü tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ünlü, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ünlü'nün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İki husumetlisini vuran şüpheli Sedat B., olayın ardından Emirgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polis ekipleri, şüpheli Sedat B.'yi jandarmadan teslim alarak, Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump köprüleri atıyor! İki ülkeye yaptırım kararı
Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik

Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik