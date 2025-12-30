2 husumetlisini tabancayla yaraladı, jandarmaya teslim oldu

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çiftçi Sedat B., daha önceden aralarında husumet bulunan İsmet Başarı ile Dursun Ünlü'yü tabancayla vurarak yaraladı. Ünlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Sedat B., jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Emirgazi ilçesi Akmescit Mahallesi Şehit Ali Kocatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Sedat B., daha önceden aralarında husumet bulunan Emirgazi Ziraat Odası'nda çalışanı İsmet Başarı ile caddede karşılaştı. Sedat B., İsmet Başarı'yı tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Başarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Sedat B., daha sonra İkizli Mahallesi'ne gidp, burada da husumetlisi Dursun Ünlü'yü tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ünlü, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ünlü'nün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İki husumetlisini vuran şüpheli Sedat B., olayın ardından Emirgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polis ekipleri, şüpheli Sedat B.'yi jandarmadan teslim alarak, Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.