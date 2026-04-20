Rize'de "2. Güneysu Kültür Buluşmaları" düzenlenecek

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "2. Güneysu Kültür Buluşmaları" etkinliğinin 27-30 Nisan'da düzenleneceğini belirtti.

Özer, Güneysu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte konferans, konser, fotoğraf sergisi ve gezi etkinliği gerçekleştirileceğini söyledi.

Amaçlarının gençleri daha donanımlı hale getirerek bilgi ve birikimlerini artırmak olduğunu ifade eden Özer, "Hedefimiz, Güneysu'nun daha iyi bir şekilde dışarıda tanıtımını sağlamak ve ilçemizdeki bölgelerin tanınmasıyla turizm potansiyelini arttırmak hedefimiz. Önümüzdeki hafta 4 gün boyunca programlarımızı icra edeceğiz." dedi.

Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal ise toplumun kültürel, manevi ve geleneksel içerikteki programlara olan özlemini karşılama noktasında belediyenin yapmış olduğu etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Gürdal, "Bundan sonraki süreçte de gönülden gönüle, insandan insana dokunan şehirleri inşa ederken, bu doğrultuda gençleri de ihmal etmeyen tavırlarla kendi kültürüne, maneviyatına bağlı şeklinde yetişmelerini sağlayacak ortamları, tüm birimler ve kurumlarla koordineli şekilde ilerleyerek oluşturmayı ve ilçenin daha iyi noktaya gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Külünk ile şube müdürleri de katıldı.