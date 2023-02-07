2 aylık bebek, 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Görevlinin sözleri yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 2 aylık bir bebek, tam 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Bebeği çıkaran görevlinin "Oy babam" diye sevmesi yürekleri dağladı. Öte yandan bebeğin anne ve babasının da enkazdan sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır'la birlikte Hatay'da da çok sayıda bina yerle bir oldu; birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti.

29 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Enkazda kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da bir de mucize yaşandı. 2 aylık bir bebek görevliler tarafından tam 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.