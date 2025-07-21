2. Akçapınar Leylek Panayırı Muğla'da Coşkuyla Gerçekleşti

2. Akçapınar Leylek Panayırı Muğla'da Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ula ilçesinde düzenlenen 2. Akçapınar Leylek Panayırı, yerel üreticilerin katılımıyla el emeği ürünlerin sergilendiği, kano yarışları ve çocuklar için resim atölyesinin yer aldığı bir etkinlik oldu.

Muğla'nın Ula ilçesine 2. Akçapınar Leylek Panayırı gerçekleştirildi.

Ula Kaymakamlığı, Ula Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Akçapınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, çevre mahallelerden ve ilçelerden gelen çok sayıda yerel üretici katıldı.

İlkokul yararına organize edilen etkinlikte, el emeği ürünler satışa sunuldu.

Muğla Bisiklet Derneğince Gökova'da yaban hayatına saygı ve farkındalık bisiklet turu yapılan etkinlikte, kano yarışları, çocuklara yönelik resim atölyesi ve sergisi yapıldı.

Yörük Obaları Derneğinin katkılarıyla yöresel oyunların da sergilendiği panayırda, Tolga Çandar konser verdi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.