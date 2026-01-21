Ankara Adliyesi'nde 1926 yılına ait adli emanet defteri koruma altına alındı

Ankara Adliyesi adli emanet deposunda tespit edilen, 1926 yılına ait 'Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri' koruma altına alındı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ankara Adliyesi adli emanet deposunda yürütülen tasfiye işlemleri sırasında bulunan ve uzman incelemesiyle 1926 yılına ait olduğu tespit edilen defter gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlıca ve Latin alfabesini birlikte barındıran 'Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri'nin, erken Cumhuriyet dönemine ait adli kayıt olduğu anlaşıldı. Adalet Bakanlığı'nın defterin incelenmesi için yaptığı başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ön raporda, defterin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtildi. Raporda, 1926 yılına ait olması nedeniyle defterin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı niteliğinde olduğu belirtildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Kayıt defterinin, adli emanet arşivi açısından önemli bir kurum hafızası niteliği taşıdığı, hem hukuki hem de tarihsel değerinin bulunduğu da kaydedildi.

ASLINA UYGUN RESTORE EDİLECEK

Ankara Müdde-i Umumiliği (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı) tarafından kullanılmak üzere üretilen defter, kağıt restoratörleri tarafından aslına uygun şekilde restore edilecek. Erken Cumhuriyet döneminde yürütülen adli işlemlere ilişkin kayıtların yer aldığı defterin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, "Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

