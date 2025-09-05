1914 Kocaseyit İHA Takımı, Uluslararası TEKNOFEST'te Balıkesir'i Temsil Edecek

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun genç yeteneklerinden oluşan 1914 Kocaseyit İHA Takımı, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek Uluslararası TEKNOFEST İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nda Balıkesir'i temsil etme hakkı kazandı.

Yaklaşık 329 takım arasından sıyrılarak finale kalan 19 takımdan biri olan 1914 Kocaseyit İHA Takımı, rapor aşamasındaki başarısının ardından hazırlık ve görev videosundan aldığı 89,3 puanla dikkatleri üzerine çekti.

Adını Türk havacılık tarihine damgasını vuran 1914 yılındaki Avrupa-Asya-Afrika kıtalararası uçuşundan alan takım, rapor puanlamasıyla genel sıralamada 4. sıraya yerleşti.

Emekli uçak teknisyeni Fahrettin Gökmen'in teknik danışmanlığını üstlendiği takım, tamamı Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinden oluşuyor.

Öğrenciler, final öncesi Vali İsmail Ustaoğlu'nu da ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.