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19 Yıl Hapis Cezaevi Kaçak Hükümlü Fethiye'de Yakalandı

19 Yıl Hapis Cezaevi Kaçak Hükümlü Fethiye'de Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 4 ayrı suçtan 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin (31) ilçede olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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