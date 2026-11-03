19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Alanya'da yakalandı

19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Alanya'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kadıpaşa Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.B'nin (37) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Kadıpaşa Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA