19 Yaşındaki Öğrenci Mizgin Ertekin, Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde girdiği öğrenci yurdundan düşen 19 yaşındaki Mizgin Ertekin'in, ölmeden iki gün önce sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Genç kızın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, kaldığı yurdun 4'üncü katında pencereden düşerek hayatını kaybeden Mizgin Ertekin'in (19), sosyal medya hesabında, ölmeden 2 gün önce paylaşım yaptığı belirlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü'nde eğitim gören Mizgin Ertekin, önceki gün kaldığı öğrenci yurdunda 4'üncü katın penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ertekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün İstanbul'da toprağa verildi.

'BİR ÇİÇEK KONULUR MEZARIMA'

Mizgin Ertekin'in ölmeden 2 gün önce sosyal medya hesabından, 'Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana; bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Ertekin'in, başka bir paylaşımında ise 'Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek' ifadesini yazdığı görüldü. Ertekin'in ölümüyle ilgili gözaltı kararının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
