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19 Mayıs'ta Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başlıyor

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19 Mayıs ilçesinde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca popülasyonunu kontrol altına almak için 2025 yılı baharında 'Kahverengi Kokarca Acil Eylem Planı' uygulanacak. Feromon tuzakları ile yapılacak takipler ve ilaçlamalarla ürün kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

19 Mayıs ilçesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2025 yılı ilkbaharında "Kahverengi Kokarca Acil Eylem Planı" çerçevesinde popülasyonu kontrol altına almak ve ürün kaybını önlemek amacıyla 1 Nisan-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında "cezbet-yok et" yöntemiyle ruhsatlı feromon tuzakları kullanılarak alan genelinde tuzak bitki noktaları belirlenecek.

Tuzaklar yerleşim yerlerine uzak ve meyvesiz ağaçlara asılacak. Bu noktalarda toplanmaya başlayan kahverengi kokarca popülasyonu takip edilerek, tuzak ağaçlarda belirli aralıklarla ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılacak.

Zehirlenme ve benzeri herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için bu alanlarla temastan kaçınılması için vatandaşlar bilgilendirilecek.

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Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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