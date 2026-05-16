Çanakkale'de askeri gemiler ziyarete açılacak
Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Türkeli ve TCG Fırtına gemileri ziyarete açılacak. Ziyaretler saat 10.00-17.00 arasında yapılacak.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Türkeli" gemisinin Nara İskelesi'nde, "TCG Fırtına" gemisinin ise Bozcaada'da ziyarete açılacağı belirtildi.
Açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretlerin saat 10.00-17.00 arasında yapılacağı, TCG Türkeli gemisini ziyaret edecek vatandaşların, Çanakkale Boğaz Komutanlığı ana kapısında oluşturulan toplanma alanından, mihmandar personel eşliğinde tahsis edilen araçlarla gemiye ulaştırılacağı kaydedildi.