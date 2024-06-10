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Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu'nda Yıl Sonu Etkinlikleri

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19 Mayıs ilçesinde Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri kapsamında kermes ve mezuniyet etkinliği gerçekleştirildi. Kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu ve mezuniyet töreni yapıldı. Ayrıca, ortaokul öğrencileri arasında satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi. Okul Müdürü Fikret Bostan, etkinliklerin başarılı geçtiğini ve bu tarz etkinliklerin önemine değindi.

19 Mayıs ilçesinde Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında kermes ve mezuniyet etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında okul bahçesinde düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi ve mezuniyet pastası kesildi.

Etkinliklerin son programı ortaokulu öğrencileri arasından yapılan satranç turnuvası ve resim sergisi oldu.

Okul bahçesinde gerçekleşen satranç turnuvasında öğrenciler birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Resim sergisi ilgi gördü.

Okul Müdürü Fikret Bostan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz mezuniyet töreni, kermes, satranç turnuvası ve resim sergisi etkinliklerimiz çok güzel geçti. Hem bizler hem de etkinliklere gelen katılımcılar keyifli vakit geçirdik. Bu tarz etkinlikler öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kaynaşması ve iletişimin güçlendirilmesi açısından son derece önemli." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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