19 Mayıs İlçesinde Öğrencilere Karneleri Verildi

19 Mayıs ilçesinde, eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere karneleri verildi.

Yörükler İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da katılarak öğrencilerin heyecanı ve sevincine ortak oldu.

Öğrencilere karnelerinin dağıtılmasının ardından Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

Topaloğlu, de öğrencilere tatil döneminde anne ve babalarına yardımcı olmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Yörükler İlkokulu Müdürü Sedat Yiğiter ile öğretmenler e öğrenciler katıldı.