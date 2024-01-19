19 Mayıs İlçesinde Öğrencilere Karneleri Verildi
Eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 19 Mayıs ilçesindeki Yörükler İlkokulu'nda öğrencilere karneleri verildi. Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da törene katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrencilere Belediye tarafından hediyeler verildi. Tatil döneminde ise öğrencilere kitap okuma ve ailelerine yardımcı olma tavsiyesinde bulunuldu.
19 Mayıs ilçesinde, eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere karneleri verildi.
Yörükler İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da katılarak öğrencilerin heyecanı ve sevincine ortak oldu.
Öğrencilere karnelerinin dağıtılmasının ardından Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.
Topaloğlu, de öğrencilere tatil döneminde anne ve babalarına yardımcı olmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Karne dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Yörükler İlkokulu Müdürü Sedat Yiğiter ile öğretmenler e öğrenciler katıldı.